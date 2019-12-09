شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية تناقش إدماج مصر فى مؤشر العدالة الضريبية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مركز حلول للسياسات البديلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأحد المقبل، ورشة تشاور حول إدماج مصر فى مؤشر العدالة الضريبية (Fair Tax Monitor).

ومن المقرر أن تدار الورشة كحلقة نقاشية تشاورية، حول المؤشر والعلامات المدرجة فى جوانبه المختلفة. حيث يتناول المؤشر 6 جوانب أساسية فى الضرائب، وهى التصاعدية، الكفاية، المنافسة الضريبية، الإدارة الضريبية، العدالة فى الإنفاق، والمساءلة القانونية.

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ويعتبر مؤشر العدالة الضريبية هو مؤشر بديل، تم تطويره من قبل باحثين فى إفريقيا وآسيا، فى إطار عمل منظمة أوكسفام نوفيب، وبالتعاون مع شبكة العدالة الضريبية الافريقية، وتبدأ هذا العام أولى محاولاتها لإدماج مصر فى هذا المؤشر الهام، من خلال منهجية وآليات البحث المتعلق بهذا المؤشر البديل الهام.