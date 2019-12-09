شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي المتحد (AUB) جني ارباح متوقع -تحليل صباحي- 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يواصل ارتفاعه كما توقعنا في تقاريرنا السابقة منذ ثلاثة اسابيع، مقتربا من هدفه السعري المتوقع عند 300 فلس، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك حالة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 280 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 300 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 290 وبين مستوى المقاومة هو 296 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط