شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الديرة القابضة (ALDEERA) الأنظار تتجه لاعلى -تحليل صباحي- 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في اشارة الى تقريرنا الاخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 15 فلس، فقد تمكن السهم من تجاوز هذا المستوى حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 19٫30 فلس، مستقرا اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يمدد السهم من مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 21 ثم 26 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 17 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 18 وبين مستوى المقاومة هو 21.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد