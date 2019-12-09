شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) يسجل اعلى مستوى في اربعة اشهر -تحليل صباحي- 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة اخرى لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 597فلس، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم في اربعة اشهر، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، متجاوزا بذلك القناة الهابطة طويلة الاجل، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 620 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 585 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 592 وبين مستوى المقاومة هو 608 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد