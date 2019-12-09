شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بيت الأوراق المالية (SECH) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق عند مستوى 43٫90 فلس امس الاحد، مقتربا بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 45 فلس، كما استقر السهم اعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع امكانية وصول السهم لمستوى 48٫50 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم لمستوى 45 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 43.3 وبين مستوى المقاومة هو 44.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد