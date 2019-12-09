شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) يتمكن من الارتفاع -تحليل صباحي- 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الأحد عند مستوى 140 فلس، ليتجاوز بذلك خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة شراء، لذلك نتوقع استمرار الارتفاع الحالي لمستويات قد تصل الى 147 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 135 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 138 وبين مستوى المقاومة هو 143 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد