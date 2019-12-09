شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الإتصالات الكويتية (VIVA) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد ليغلق عند مستوى 739 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية ناتجة من ملامسته للحد العلوي للقناة الهابطة متوسطة الأجل، لذلك نتوقع تراجعا خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم الهام عند 710 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 750 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 730.0 وبين مستوى المقاومة هو 745.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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