شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المدينة للتمويل والاستثمار (ALMADINA) يرتفع بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بفجوة سعرية خلال جلسة امس الاحد، حيث أغلق عند مستوى 16٫60 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة شراء، لذلك نتوقع امكانية وصول السهم لمستوى المقاومة 1٫95 فلس، شرط تجاوز السهم لمستوى المقاومة الحالي عند 1٫75 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 15.9 وبين مستوى المقاومة هو 18.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد