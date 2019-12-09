شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة عربي القابضة (AGHC) يبدا جني الارباح -تحليل صباحي- 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاحد عند مستوى 303 فلس، وذلك على خلفية تلقيه مقاومة عند مستوى 330 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية، نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 250 فلس، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 330 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 278 فلس وبين مستوى المقاومة هو 315 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط