شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ودام الغذائية (WDAM) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى خلال جلسة امس الاحد، حيث أغلق عند مستوى 6٫80 ريال، وذلك بعدما تلقى دعما بسبب ملامسته للحد السفلي للقناة الصاعدة قصيرة الأجل، لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع في الأجل القصير لمستوى المقاومة 7 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 6٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.75 وبين مستوى المقاومة هو 6.85 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد