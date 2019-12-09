شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 1٫77 ريال، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 1٫74 ريال، مما يعد اشارة ايجابية قد تمنح السهم ارتفاعا قد يصل الى 1٫85 ريال كمستوى اول ثم 2٫10 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1٫72 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.74 وبين مستوى المقاومة هو 1.82 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد