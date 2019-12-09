شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يحاول الارتفاع -تحليل صباحي- 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من ان يستهل الأسبوع الحالي على ارتفاع، حيث أغلق امس الاحد مرتفعا عند مستوى 6707 نقطة، ليقترب بذلك من مستوى مقاومته الحالي والقوي عند 6800 نقطة، حيث يقابل الحد العلوي من مؤشر "Bollinger Bands” والذي نتوقع ان يساهم في دفع المؤشر لأسفل لمستوى الدعم 6550 نقطة كمستوى اول ثم 6300 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6800 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,669 بينما مستوى المقاومة هو 6,733 نقطة