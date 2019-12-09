شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 09-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الاحد منخفضا عند مستوى 10329 نقطة، الا انه أغلق في المنطقة الخضراء عند مستوى 10377 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 10450 نقطة، والذي في حالة تجاوزه فسيواصل ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 10650 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة خاصة الأسبوع الحالي.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,332 بينما مستوى المقاومة هو 10,416 نقطة