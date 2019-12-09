شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في شهر مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر وسط توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ الرابع من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاديات الآسيوية ومع تطلع المستثمرين إلى قرارات وتوجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي بالإضافة إلى الانتخابات البريطانية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

في تمام الساعة 03:17 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير 0.02% لتتداول عند 1,463.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,464.10$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,465.10$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 97.71 مقارنة بالافتتاحية عند 97.70.

هذا وقد تابعنا كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين (CGAC) عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 274 مليار يوان أي ما يعدل 38.7$ مليار مقابل 301 مليار يوان أي ما يعادل 42.8$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى الفائض 300 مليار يوان أي ما يعادل 44.5$ مليار، وذلك مع تراجع الصادرات وارتفاع الواردات خلال الشهر الماضي.

ونود الإشارة، لكون تراجع الصادرات الصينية للشهر الرابع على التوالي خلال تشرين الثاني/نوفمبر مع انخفاض صادرات الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة بنسبة 1.1% عن ما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك وسط تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة 23%، يعكس تأثير الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم على حجم التجارة بين الطرفين.

ويذكر أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو نوه الجمعة لكون واشنطون تقترب من إبرام اتفاق تجاري مع بكين، موضحاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعي للتوصل لاتفاق جيد مع الصين، ومضيفاً أن 15 من كانون الأول/ديسمبر تاريخ هام فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية وأن الإدارة الأمريكية تستخدم التعريفات ضمن مفاوضتها التجارية وتعمل على دفع الصين للتوسع في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وتتطلع الأسواق إلى إقرار واشنطون بحلول منتصف هذا الشهر من عدمه حول تفعيل زيادة الرسوم الجمركية 15% على بضائع صينية بقيمة 160$ مليار، ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعرب الأسبوع الماضي عن كونه يفضل بشكل أو بأخر تأجيل إبرام صفقة تجارية مع الصين لبعد الانتخابات الرئاسية 2020، مع أفادته بأن بكين تريد إبرام صفقة في الوقت الراهن مع واشنطون وأنه "سنرى إذا ما كانت الصفقة ستكون صحيحة أم لا".

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقارنة بنمو 0.1% قي القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل نمو 0.3% القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 0.6%، متوافقة أيضا مع التوقعات ومقابل نمو 0.4%.

وجاء ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 1,817 مليار ين مقابل 1,613 مليار ين في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1,807 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى 1,732 مليار ين مقابل 1,485 مليار ين في أيلول/سبتمبر، متفوقة أيضا على التوقعات عند 1,731 مليار ين.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد غداً وبعد غد الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني على التوالي عند ما بين 1.75% و2.00% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يشهد مؤخراً انتقادات موسعة من قبل الرئيس الأمريكي ترامب الذي يطالب الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه باول بالمضي قدماً في خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية "للصفر أو أقل".

كما تتطلع الأسواق الخميس القادم إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي من المتوقع أن يقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% بالإضافة إلى البقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.40% والمضي قدماُ في برنامج التيسر الكمي بواقع 20 مليار يورو شهرياً طالما استدعى الأمر لذلك.

ويأتي دلك قبل أن نشهد أيضا الخميس المقبل المؤتمر الصحفي لمحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد والذي يعد أولى مؤتمر صحفي لها بعد أن تولت المنصب خلفاً للمحافظ السابق ماريو دراغي مع مطلع الشهر الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات الانتخابات البرلمانية في بريطانيا والتي قد تنعكس بشكل مباشر على ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد مسبقاً مع نهاية كانون الثاني/يناير.