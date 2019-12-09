شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الاثنين مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية وسط تسعير المستثمرين للتطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاديات الآسيوية.

هذا وقد تابعنا كشف الإدارة العامة للجمارك في الصين (CGAC) عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 274 مليار يوان أي ما يعدل 38.7$ مليار مقابل 301 مليار يوان أي ما يعادل 42.8$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى الفائض 300 مليار يوان أي ما يعادل 44.5$ مليار، وذلك مع تراجع الصادرات وارتفاع الواردات خلال الشهر الماضي.

ونود الإشارة، لكون تراجع الصادرات الصينية للشهر الرابع على التوالي خلال تشرين الثاني/نوفمبر مع انخفاض صادرات الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة بنسبة 1.1% عن ما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي، وذلك وسط تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة 23%، يعكس تأثير الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم على حجم التجارة بين الطرفين.

ويذكر أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو نوه الجمعة لكون واشنطون تقترب من إبرام اتفاق تجاري مع بكين، موضحاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعي للتوصل لاتفاق جيد مع الصين، ومضيفاً أن 15 من كانون الأول/ديسمبر تاريخ هام فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية وأن الإدارة الأمريكية تستخدم التعريفات ضمن مفاوضتها التجارية وتعمل على دفع الصين للتوسع في شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

هذا ومن تتطلع الأسواق حالياً إلى إقرار واشنطون بحلول منتصف هذا الشهر من عدمه حول تفعيل زيادة الرسوم الجمركية 15% على بضائع صينية بقيمة 160$ مليار، ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعرب الأسبوع الماضي عن كونه يفضل بشكل أو بأخر تأجيل إبرام صفقة تجارية مع الصين لبعد الانتخابات الرئاسية 2020، مع أفادته بأن بكين تريد إبرام صفقة في الوقت الراهن مع واشنطون وأنه "سنرى إذا ما كانت الصفقة ستكون صحيحة أم لا".

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقارنة بنمو 0.1% قي القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل نمو 0.3% القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 0.6%، متوافقة أيضا مع التوقعات ومقابل نمو 0.4%.

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وجاء ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن قراءة الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 1,817 مليار ين مقابل 1,613 مليار ين في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1,807 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى 1,732 مليار ين مقابل 1,485 مليار ين في أيلول/سبتمبر، متفوقة أيضا على التوقعات عند 1,731 مليار ين.

وفي سياق أخر، تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن قراءة مؤشر أنشطة التصنيع والتي أوضحت ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 0.7% في القراءة السابقة للربع الثاني، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته لحجم أنشطة التصنيع تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 2.7% في الربع الثاني، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً لما سيسفر عنه حديث محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب ليو في قمة "أست-باي-نت" في سيدني.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.30% ليربح 5.16 نقطة ويصل إلى المستوى 1,718.52، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.27% ليربح هو الأخر 62.75 نقطة ويصل إلى المستوى 23,417.15.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.15% ليخسر 5.71 نقطة ويصل إلى المستوى 3,896.68، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.06% ليخسر هو الأخر 1.61 نقطة ويصل إلى المستوى 2,910.40.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 0.05% ليخسر 13.32 نقطة ويصل إلى المستوى 26,485.05، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.43% ليربح 8.93 نقطة ويصل إلى المستوى 2,090.78.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.27% ليخسر 30.91 نقطة ويصل إلى المستوى 11,245.29، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.27% ليربح 17.79 نقطة ويصل إلى المستوى 6,724.80.