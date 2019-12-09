شكرا لقرائتكم خبر عن "نيكي" يرتفع 0.81 % في بداية التعامل بطوكيو والان نبدء بالتفاصيل

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين. وارتفع المؤشر نيكي القياسي نيكي 0.81% إلى 23544.31 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).

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