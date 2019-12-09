شكرا لقرائتكم خبر عن "جهاز الاتصالات" ينشر خريطة تفاعلية لمعرفة مستوى الخدمة بكل منطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى عبد الواحد الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز ينشر نتائج تقارير اختبارات جودة خدمات المحمول للشركات الاربعة العاملة فى السوق بشكل دورى شهريا، بالإضافة إلى تقارير أخرى مجمعة كل 3 و6 أشهر.

وأوضح عبد الواحد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تقارير جودة الخدمة التى يقوم الجهاز بنشرها عبر موقعه الإلكترونى تتضمن خريطة تفاعلية تمكن المستخدم من خلالها معرفة مستوى خدمة مشغلى الخدمة الأربعة بأى منطقة يريدها وبناء عليه قد تساعده على تحديد الشركة التى يريد التعاقد معها اذا كانت جودة الخدمة بأولوياته فى هذا الشأن.

وتابع عبد الواحد "أن التقرير أيضا قد يساعد العميل بمعرفة جودة الخدمة بالمناطق التى يتردد عليها أكثر سواء بمنزله أو عمله وأقاربه لمعرفة الشركة الأكثر جودة سواء بخدمات الصوت أو نقل البيانات، وايضا متابعة الشبكة المتعاقد معها سواء كانت تتحسن أو تتراجع بخدماتها.

وقال عبد الواحد إن توقيع عقوبات على شركات المحمول حال تراجع الخدمة تحدده لائحة جزاءات جودة الخدمة والتى وقع عليها جميع مشغلى المحمول منذ ما يقرب من عامين وذلك حال تكرار الخطأ، مثال ذلك ففى حال تكرار الخطأ ثلاث مرات متتالية لأى شركة بأى منطقة توقع عليها لائحة الجزاءات وحال تكراره 5 مرات متفرقة طوال السنة بنفس المنطقة توقع عليه أيضا عقوبات مالية وفقا للائحة الجزاءات.

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وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد افتتحت المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بالقرية الذكية، ويأتى افتتاح هذا المركز فى إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كافة الاجراءات لضمان حقوق المواطنين فى الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والإنترنت.

ويحرص الجهاز منذ سبتمبر الماضى على نشر التقرير عبر موقعه الإلكترونى أمام الجمهور، والهدف الرئيسى من إنشاء مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات هو إجراء قياس دورى لجودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر ويشمل القياس على مستوى الجمهورية 94 منطقة، و70 طريقا رئيسيا، و25 مركزا لتجمعات المواطنين تقاس فيه الخدمات من الداخل كالمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية ذات الكثافة الجماهيرية.

كما يهدف المركز إلى تحقيق الشفافية حيث يتم نشر تقارير شهرية على الموقع الغلكترونى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وذلك لاطلاع المواطنين والشركات على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات وبما يساعد المواطنين على اختيار أكثر الشبكات تميزاً فى المنطقة التى يقطن أو يعمل بها.