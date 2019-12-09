شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار النيوزيلندي لأول مرة في ستة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ السادس من آب/أغسطس، حينما اختبر الأعلى له منذ أواخر تموز/يوليو أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي ووسط شح البيانات الاقتصادية عن الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 02:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 0.6559 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6561، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6552، بينما حقق الأعلى له عند 0.6564، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 0.6566.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر أنشطة التصنيع والتي أوضحت ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 0.7% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته لحجم أنشطة التصنيع تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 2.7% في الربع الثاني، ويأتي ذلك قبل أن نشهد في وقت لاحق من هذا الأسبوع الكشف عن قراءة مؤشر قطاع الأعمال التصنيعي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد غداً وبعد غد الأربعاء في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثاني على التوالي عند ما بين 1.75% و2.00% وذلك بالتزامن مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وصولاً إلى المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء وتحديداً عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات صانعي السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يشهد مؤخراً انتقادات موسعة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يطالب الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه باول بالمضي قدماً في خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية "للصفر أو أقل".