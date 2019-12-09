شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الفائض في الحساب الجاري الياباني يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى 1,817 مليار ين مقابل 1,613 مليار ين في أيلول/سبتمبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1,807 مليار ين، كما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى 1,732 مليار ين مقابل 1,485 مليار ين في أيلول/سبتمبر، متفوقة أيضا على التوقعات عند 1,731 مليار ين.

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