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شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد اليابان القراءة النهائية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقارنة بنمو 0.1% قي القراءة الأولية السابقة للربع الثالث ومقابل نمو 0.3% القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت لنمو 0.2%.
كما أظهرت القراءة النهائية السنوية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم تسارع وتيرة النمو إلى 1.8% مقارنة بنمو 0.2% قي القراءة الأولية السنوية السابقة للربع الماضي ومقابل نمو 1.6% في القراءة السنوية للربع الثاني، لتعد القراءة الحالية أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لنمو 0.6%.
وفي نفس السياق، أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار استقرار وتيرة النمو عند 0.6% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة للربع الثالث، متوافقة بذلك مع التوقعات ومقابل نمو 0.4% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني.
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