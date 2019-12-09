شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مبيعات التصنيع في نيوزيلندا خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة مؤشر أنشطة التصنيع للربع الثالث والتي أوضحت ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 0.7% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته لحجم أنشطة التصنيع تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 2.7% في الربع الثاني.

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