شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص الفائض قي الميزان التجاري الصيني بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر الاقتصاد الصيني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 274 مليار يوان أي ما يعدل 38.7$ مليار مقابل 301 مليار يوان أي ما يعادل 42.8$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى فائض بما قيمته 300 مليار يوان أي ما يعادل 44.5$ مليار، وذلك مع تباطؤ نمو الصادرات باليوان واتساع تراجعها بالدولار الأمريكي وارتفاع الواردات باليوان والدولار الأمريكي خلال الشهر الماضي.

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