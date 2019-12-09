فى مثل هذا اليوم.. قادة دول الخليج يصلون الرياض للمشاركة فى القمة الـ36

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم فى 9 ديسمبر 2015، افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان معلناً بدء أعمال الجلسة المغلقة لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورته الـ36.
ومجلس التعاون لدول الخليج العربية أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجى أو مجلس التعاون لدول الخليج العربى هو منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من 6 دول عربية تطل على الخليج العربى وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية هى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.
تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى 25 مايو 1981م بالاجتماع المنعقد فى العاصمة السعودية الرياض وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه.
وخلال الفعاليات استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فى مكتبه بقصر اليمامة، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجى المشترك، واستعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى دورتها السادسة والثلاثين، المقرر عقدها اليوم فى الرياض.
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