شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خدمات غير مالية يقدمها جهاز المشروعات الصغيرة للشباب.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عددا من الخدمات غير المالى، التى تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتهم فى تطوير منتجاتهم وتحسين الجودة وزيادة المبيعات وفى توسيع نطاق أعمالهم وتوفير عمالة مدربة. وأهم الخدمات غير المالية التى تم تقديمها: • تدريب ريادة أعمال :تنفيذ عدد 270 دورة لتدريب ريادة الاعمال ويبلغ عدد المتدربين 777.6 متدرب ومتدربة • المعارض :حيث تم تنفيذ 170 معرضا اشترك فيها 3.825 عارضا وبإجمالى مبيعات وتعاقدات مبلغ 68 مليون جنية. Advertisements • تسجيل عدد 1888 مستفيد من جميع المحافظات بالجهات الحكومة بإجمالى مناقصات 62 مليون جنية • تشبيك المشروعات بالقنوات التسويقية المختلفة شركات القطاع العام والسلاسل القطاع الخاص تم تشبيك 173 مشروعا بقيمة مبيعات للقطاع العام 5.3 مليون جنيه • تنفيذ صفقات تكامل بين المشروعات من عملاء الصندوق لتغطية احتياجات المشروعات من مكونات العملية الإنتاجية بواسطة مشروع آخر B2B حيث تنفيذ عدد 146 صفقة تكامل بين المشروعات بقيمة 8 مليون جنية • خدمة تسهيل تكويد المنتجات للعملاء (باركود) حيث تم تكويد منتجات 76 عميلا • تأهيل المشروعات للتعريف بمتطلبات التصدير 16 ندوة لعدد 375 مشروعا

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