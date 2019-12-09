شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «توينتي 14 القابضة» التابعة لمجموعة اللولو تفتتح فندق «جريت سكوتلاند يارد» الشهير في لندن والان نبدء بالتفاصيل

استكملت شركة «توينتي 14» القابضة، الذراع الاستثمارية في مجال الضيافة التابعة لمجموعة اللولو العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، استثمارات بقيمة 1.43 مليار درهم في المملكة المتحدة بافتتاحها لفندق «جريت سكوتلاند يارد» في لندن. وسيفتح الفندق أبوابه اعتبارا من 9 ديسمبر 2019.

تم افتتاح فندق «جريت سكوتلاند يارد» رسميا من قبل الوزيرة نيكي مورجان، السير إدوارد ليستر، مستشار رئيس الوزراء بوريس جونسون، وسعادة منصور أبو الهول، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة، السيد مارك هوبلامازيان، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة ’حياة للفنادق‘، بحضور السيد يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية والسيد أديب أحمد، العضو المنتدب لشركة «توينتي 14» القابضة في لندن.

وتمّ الاستحواذ على هذا العقار التاريخي عام 2015 مقابل 550 مليون درهم، وتضمّنت عمليات تجديد الفندق 250 مليون درهم إضافية. وبالإضافة إلى فندق «جريت سكوتلاند يارد»، استحوذت «توينتي 14» القابضة على فندق «والدورف أستوريا أدنبرة - ذا كالدونيان» الشهير في إسكتلندا عام 2018 مقابل 440 مليون درهم. ويقع فندق «جريت سكوتلاند يارد»، الذي تُديره مجموعة «حياة» في إطار العلامة التجارية «ذا أونباوند كوليكشين باي حياة».

وفي إطار تعليقه على المشروع الجديد، قال السيد يوسف علي موسليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية: «تُعتبر لندن إحدى أعظم المدن في العالم، ويمثّل فندق ’جريت سكوتلاند يارد‘ ماضيها العريق وأهميتها المعاصرة. ويجسّد الفندق التاريخ العريق لهذه المدينة، ومختلف جوانبها الشهيرة ومكانتها كبوتقة عالمية. وقمنا بالأساس بتصميم تجربة فريدة لكل ضيف، إضافة إلى إعادة إنشاء الأماكن التاريخية لتكون رمزا للضيافة المُطلقة. ونرحّب بكم لخوض غمار هذه التجربة الفريدة والرائعة في فندق ’جريت سكوتلاند يارد‘».