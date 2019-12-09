شكرا لقرائتكم خبر عن رخصة استثمارية صناعية لشركة برازيلية بـ120 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

سلمت الهيئة العامة للاستثمار أمس رخصة استثمارية صناعية بقيمة 120 مليون دولار لإحدى الشركات البرازيلية المتخصصة في منتجات الدواجن، التي تُعد من أكبر مُصدري الدواجن في العالم.

وجرى تسليم الرخصة في حفل أقامته الهيئة بهذه المناسبة في مقرها بالرياض، بحضور محافظ هيئة الاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ووكيل المحافظ لجذب وتطوير الاستثمار سلطان مفتي، والمهندس محمد الجنيني مدير عام القطاع الصناعي، وسفير جمهورية البرازيل مارسيلو نينا، إضافة إلى نائب رئيس الشركة فادي فلفلي، ونائب الرئيس أيقور مارتي.

وتأتي أهمية هذه المناسبة في سياق إسهام هيئة الاستثمار في توطين صناعة الدواجن، وزيادة القدرة الاستيعابية للمملكة كمصدّر لها في المنطقة، حيث ستبدأ الشركة البرازيلية وفقًا لتسلمها الرخصة؛ ببناء وتشغيل مصنعها في المملكة، إذ تعتزم الشركة بدء وتوسعة أعمالها عبر اتخاذ السوق السعودي مركزًا لها، لتنطلق منه للمنافسة في السوق المحلي وأسواق المنطقة.

وأكد محافظ هيئة الاستثمار أن الهيئة أصدرت نحو 800 رخصة استثمارية حتى الربع الثالث من العام، فيما بلغت نسبة المشاريع المشتركة منها مع مستثمرين محليين 33%.