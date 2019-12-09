شكرا لقرائتكم خبر عن 88.6 % من الأفراد يستخدمون الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

كشفت هيئة الإحصاء، أن نسبة الأفراد من مستخدمي الحاسوب في الفئة العمرية «15 سنة فأكثر» تقدر بنحو 46.48 %، فيما بلغت نسبة الأفراد 15 سنة فأكثر الذين يستخدمون الإنترنت 88.60 %، بينما بلغت نسبة الأفراد 15 سنة فأكثر الذين يمتلكون الهاتف المتنقل 96.74 %، أما الذين يستخدمون الهاتف المتنقل فبلغت نسبتهم 96.97 %، وذلك من إجمالي سكان المملكة 15 سنة فأكثر.

وأشارت الهيئة إلى أن نسبة الأسر التي لديها إمكانية النفاذ إلى الإنترنت بلغت 92.77 %، فيما بلغت نسبة الأسر التي يتوفر لديها خط هاتف ثابت بالمسكن 27.07 %، أما التي يتوفر لديها هاتف متنقل بلغت 99.2 %، مشيرة إلى أن نسبة الأسر التي يتوفر لديهم جهاز حاسوب في المسكن بلغت 53.41 %، بينما التي لديها جهاز تلفزيون ومذياع بلغت نسبتهم 92.95 %، و20.57 % على التوالي، وذلك من إجمالي الأسر بالمملكة.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدرته الهيئة، أمس، عن نتائج مسح نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد 2019م، الذي يهدف إلى توفير بيانات ومؤشرات حديثة عن نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات، مما يساعد متخذي القرار على الإلمام بكافة البيانات الإحصائية اللازمة، إضافة إلى إيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق لإجراء الدراسات والبحوث لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد، وتزويد الباحثين والدارسين والمهتمين بالبيانات الإحصائية عن نشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لاستخدامها في مجال البحوث والدراسات العلمية، التي تساهم في إبراز وتطوير النشاط في المملكة، فضلا عن إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية لنشاط تقنيات المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد.