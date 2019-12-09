شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ «ساما» يتوج بجائزة الرؤية القيادية والان نبدء بالتفاصيل
وقال محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن قرار اتحاد المصارف العربية بمنح جائزة «الرؤية القيادية لعام 2019» إلى الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، تقديرا لجهوده وإنجازاته وعطاءاته ودوره الرائد في إدارة السياسة النقدية بالمملكة وإنجازات مؤسسة النقد العربي السعودي على المستويين الإقليمي والدولي.
وتعد جائزة «الرؤية القيادية» من أهم الجوائز التي يمنحها اتحاد المصارف العربية على مستوى العالم العربي، وقد تم منح الدكتور أحمد الخليفي هذه الجائزة وبإجماع رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية، خلال اجتماعها في بيروت يوم الخميس 5 أكتوبر 2019، وبإجماع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، وقدمت الجائزة لمحافظ «ساما» خلال فعاليات افتتاح المؤتمر لعام 2019، الذي يعقده الاتحاد في القاهرة، برعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، تحت عنوان: «انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي»، بحسب بيان الاتحاد.
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