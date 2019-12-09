شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستعد لإطلاق استراتيجية الجيل الخامس 2020 - 2025 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تستعد الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لإطلاق استراتيجية الجيل الخامس لخدمات الاتصالات 2020 -2025، فيما تتطلع الإمارات إلى التعرف إلى عمليات البحث والتطوير المتعلقة بالجيل السادس كذلك؛ بهدف مواكبة أحدث التطورات العالمية في قطاع الاتصالات، والذي لن يتطلب سنوات طويلة للانتقال إليه.

وانطلقت أمس فعاليات مؤتمر الإمارات للجيل الخامس، الأول بالمنطقة، والذي تنظمه الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، بمشاركة أكثر من 400 مسؤول وخبير من 50 دولة؛ لاستعراض ومناقشة الواقع والآفاق والتحديات والفرص المتعلقة بالجيل الخامس، وأثرها المحتمل في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتجارية.

قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ل ”الخليج 365” على هامش المؤتمر: إن الهيئة وفرت ترددات الجيل الخامس لمشغلي الاتصالات؛ للبدء في تقديم خدمات الجيل الخامس للجمهور، وللعمل على انتشار هذه التقنيات بسرعة، كما تعمل الهيئة على توفير كافة التسهيلات الإدارية والقانونية اللازمة لتعزيز الاستفادة من هذه الخدمات في القطاعين العام والخاص.

متطلبات القطاعات

أضاف المنصوري أن الهيئة أطلقت استراتيجية الجيل الخامس قبل فترة طويلة، بعد التعرف إلى متطلبات العديد من القطاعات مثل: قطاع النقل والمواصلات والتعليم والصحة، مشيراً إلى أن إكسبو 2020 - دبي سيقدم تجربة واقعية وفعلية لتقنيات الجيل الخامس فيما يتعلق بتطبيقات عديدة، أهمها إنترنت الأشياء، والسيارات ذاتية القيادة، وتقنيات الواقع الافتراضي وغيرها.

وقال المنصوري في كلمته الافتتاحية للمؤتمر: إن دولة الإمارات حجزت موقعها ضمن أوائل دول العالم، والريادة إقليمياً في دخول حقبة خدمات الاتصالات من الجيل الخامس، بفعل البنية التحتية والاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في قطاع الاتصالات بشكل عام.

أضاف، ينسجم المؤتمر مع توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل المتواصل على استشراف المستقبل، والاستعداد لصناعته بما يخدم المجتمع والأفراد ويعزز السعادة.

وقال المنصوري، إن اقتصاد الجيل الخامس، وبحسب إحدى الدراسات المنشورة مؤخراً، سوف يعمل على إحداث نقلة غير مسبوقة في الصناعة والزراعة والمجالات الحيوية الأخرى بما قيمته 12 ترليون دولار، مما يسهم في نمو الناتج القومي العالمي بنحو ترليوني دولار، وبخلاف ما يشاع عن الأثر السلبي في القوى العاملة، فإن الجيل الخامس - بحسب الدراسة - سيخلق ما يزيد على 22 مليون فرصة عمل جديدة.

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تجربة غير مسبوقة

ووجه المنصوري الدعوة إلى حضور الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي؛ لمعايشة تجربة غير مسبوقة تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل، علماً بأن إكسبو 2020 سيكون أول من يوفر في المنطقة خدمات الجيل الخامس تطبيقاً تجارياً كاملاً بنسبة 100%. واستعرض المنصوري جهود الإمارات لمواكبة التطورات المتلاحقة في قطاع الاتصالات، بداية من العام 1992 عندما ظهر ما يسمى جي إس إم (GSM) الذي يمثل الجيل الثاني (2G)، حيث استضافت أبوظبي مؤتمراً وكان موضوعه هو استشراف آفاق النظام العالمي الجديد للهواتف المتحركة.

وقال المنصوري: ندرك أن الزمن يتطور ويتغير بسرعة مطردة، وأنه إذا كان كل جيل قد احتاج إلى 10 سنوات لكي يتبلور، فإن الجيل السادس قد لا يتطلب هذه المدة لكي يكون موضوعاً للحوار والنقاش في ملتقى آخر.

وأكد المنصوري أن دولة الإمارات قطعت شوطاً مهماً في إرساء دعائم الجيل الخامس، بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص؛ حيث أطلقنا استراتيجية وطنية للجيل الخامس، وبدأ مزودو خدمات الاتصالات لدينا في تطبيق الجيل الخامس على نطاق تجاري وبخطى حثيثة ومدروسة.وأكد المنصوري، أن قطاع الاتصالات قد حظي باهتمام مبكر من قيادة الدولة، وعلى سبيل المثال، كان الحصول على خط هاتفي في مطلع الثمانينات يستغرق ساعات قليلة في الإمارات، بينما يحتاج إلى عام أو عامين في بعض دول المنطقة.

الألياف الضوئية

وتابع عندما طبقنا الجيل الثاني في 1992 كانت أعيننا مفتوحة على ما بعد تلك التقنية، وما إن حلّ العام 2003 حتى تمكنّا من تدشين الجيل الثالث، وبدأنا في الوقت نفسه الاستعداد لمرحلة جديدة لم تكن واضحة المعالم في ذلك الوقت، حيث أنجزنا شبكة الألياف الضوئية الفايبر على نطاق شامل في الدولة، بحيث أننا لم نجد صعوبة تُذكر في استقبال الموجة الجديدة في 2011، فقد كانت شبكة الفايبر هي العنصر الحاسم في دخولنا إلى عصر الجيل الرابع.

من جهته قال المهندس طارق العوضي، مدير إدارة الطيف الترددي في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: بلغت نسبة تغطية المناطق المأهولة بالسكان في الإمارات إلى نحو 30% حالياً و60% من المناطق المأهولة في أبوظبي، فيما وفرت الهيئة ترددات الجيل الخامس للمشغلين بالحد الأدنى من التكلفة، في إطار دعم انتشار الخدمات بالدولة.وقال هولن زهاو، أمين عام الاتحاد الدولي للاتصالات، يتحدث في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر: «إن على الحكومات توفير ترددات الجيل الخامس والتشريعات الخاصة بها؛ لضمان توفير الخدمات بصورة تجارية معقولة، لاسيما في الدول الفقيرة والمناطق النائية ».

تجربة واقعية

وأكّد المهندس خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في مجموعة اتصالات، أن الشركة كانت الأولى بالمنطقة في توفير خدمات الجيل الخامس، وفي توفير الهواتف والأجهزة الداعمة لهذه الشبكات، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تغطية كافة مناطق الدولة المأهولة بالسكان. وقال الشامسي، إن اتصالات كانت الأولى في المنطقة في إطلاق شبكة الجيل الخامس، وذلك في منتصف العام المنصرم، بعد أن اجتازت العديد من التجارب المختلفة والتي بدأتها في مطلع العام 2014.