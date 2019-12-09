1000 خبير يناقشون في أبوظبي التعاون فــي التكنــولوجيــا الماليـة

ينطلق مؤتمر «سولت»، المنتدى الفكري الرائد عالمياً، اليوم الاثنين في أبوظبي ويستمر على مدار 3 أيام حتى 11 ديسمبر 2019.

ويعد المؤتمر الحدث الأول من نوعه في المنطقة ويجمع أكثر من 1000 خبير عالمي لمناقشة فرص التعاون في القطاعات المالية والتكنولوجيا والجغرافيا السياسية، حيث يقام في شراكة استراتيجية مع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي والحاصل على جوائز عدة.

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وتعليقاً على الحدث، قال أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «تسهم البيئة الاقتصادية المتكاملة والاستقرار السياسي في تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية عالمية، حيث تجذب أبوظبي، بفضل موقعها الاستراتيجي المتوسط للشرق والغرب، النسبة الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المنطقة وتوفر بيئة أعمال متكاملة تتيح للمستثمرين والشركات توسيع أعمالهم. وإنني على يقين بأن مؤتمر سولت أبوظبي سيفتح نافذة جديدة للشركات العالمية وصناع السياسة للاطلاع على ما تقدمه أبوظبي والدولة من فرص على المدى الطويل».

ويحرص مؤتمر «سولت» الذي انطلق منذ أكثر من عشر سنوات، على توسعة قاعدة المشاركين وتنويع المواضيع التي يطرحها حتى لا تنحصر في الاستثمار البديل التقليدي وذلك تماشياً مع التطور المستمر الذي يشهده قطاع الأعمال حول العالم، لذلك سيناقش مؤتمر سولت أبوظبي مواضيع عدة منها مستقبل الشركات العالمية والفرص الاستثمارية الجديدة والطاقة والجغرافيا السياسية والتكنولوجيا المالية والاستهلاكية وسيعزز من الأهمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية في المنطقة.

ومن جانبه، قال أنثوني ساكرموني، مؤسس سولت: «يسعدنا العمل مع سوق أبوظبي العالمي لإنجاح الدورة الافتتاحية من مؤتمر سولت أبوظبي والذي سنقدم من خلاله أكثر من 1000 خبير عالمي، ومن خلال نقاشات كهذه، سنتمكن من تحقيق فهم متبادل يساعدنا على إيجاد حلول لأبرز المشاكل في العالم».