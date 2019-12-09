شكرا لقرائتكم خبر عن عدد السياح عالميا سيبلغ 1.8 مليار سنويًا بحلول عام 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت منظمة السياحة العالمية وفقا لتحليلها لحركة السياحة والسفر أن يصل عدد السياح المسافرين عبر الحدود إلى 1.8 مليار سنويًا بحلول عام 2030، وأشارت إلى أن هذا العدد سيكون إلى جانب 15.6 مليار سائح محلى آخر.

وأوضحت المنظمة أن هذا النمو فى حركة السياحة العالمية سوف يجلب العديد من الفرص للمجتمعات، بما فى ذلك التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص العمل.

ورغم هذه النتائج الإيجابية للسياحة إلا أن المنظمة حذرت فى الوقت ذاته من انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالنقل المتصل بالسياحة، والآخذة فى الارتفاع، مما يشكل تحديًا لطموح قطاع السياحة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس المناخية.

ولفتت المنظمة إلى أنها شرعت فى دراسة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن السياحة والآثار المترتبة على وسائل النقل المختلفة، وتقديم نظرة ثاقبة لتطور الطلب على السياحة فى مختلف المناطق العالمية حتى عام 2030، كما يعرض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المرتبطة بالنقل فى قطاع السياحة.