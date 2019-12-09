شكرا لقرائتكم خبر عن 704 مليارات دولار احتياطيات دول الخليج حتى نهاية أكتوبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح أجرته صحيفة "الرؤية" الإماراتية، على الاحتياطيات الأجنبية لدول التعاون الخليجى، ارتفاع رصيد الاحتياطى إلى نحو 704 مليارات دولار بنهاية أكتوبر 2019، مقابل نحو 695 مليار دولار بالفترة المقارنة من 2018.

وتأتى السعودية فى صدارة الدول الخليجية من حيث قيمة الاحتياطيات، مستحوذة على نحو 68% من إجمالى قيمة احتياطى دول التعاون الخليجى.

ووفقا للصحيفة الإماراتية، فإن قيمة احتياطى البحرين تعود إلى الفترة نهاية يونيو، وهو آخر إفصاح من المصرف البحرينى، وفى سلطنة عمان تعود إلى نهاية سبتمبر الماضى.

وفى السعودية تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة خلال شهر أكتوبر2019، بنسبة 3.04 % بانخفاض قيمته 57.48 مليار ريال "15.33 مليار دولار" عن الشهر المقارن من العام الماضى.

وهبطت أصول المملكة الاحتياطية الأجنبية إلى 1.835 تريليون ريال "489.27 مليار دولار" خلال أكتوبر الماضى، مقارنة بـ 1.892 تريليون ريال "504.59 مليار دولار" فى الشهر المماثل من عام 2018.

وعلى أساس شهرى، انخفضت الاحتياطيات الأجنبية بنسبة 2.26% خلال أكتوبر 2019 مقارنة بقيمتها البالغة 1.877 تريليون ريال "500.59 مليار دولار" فى شهر سبتمبر السابق له، بتراجع 42.46 مليار ريال "11.32 مليار دولار".

وتشمل الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية؛ استثمارات بالأوراق المالية فى الخارج، والنقد الأجنبى والودائع بالخارج، ووضع الاحتياطى لدى صندوق النقد الدولى وحقوق السحب الخاصة، إلى جانب احتياطى الذهب النقدى.

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وتأثرت أصول المملكة الاحتياطية باستثمارات الأوراق المالية بالخارج والتى تراجعت بنحو 2.3% خلال أكتوبر إلى 1.171 تريليون ريال (312.23 مليار دولار)، مقابل 1.198 تريليون ريال (319.47 مليار دولار) فى الشهر المماثل من العام الماضى.

وفى الكويت ارتفعت قيمة الاحتياطى الأجنبى خلال أكتوبر 2019 بنسبة 5.23% على أساس سنوى، ليصل إلى 11.801 مليار دينار "38.939 مليار دولار"، مقابل 11.214 مليار دينار "37.003 مليار دولار" بالشهر المقارن من 2018.

وعلى أساس شهرى، ارتفع الاحتياطى الأجنبى بنسبة 0.25%، مقابل 11.772 مليار دينار "38.844 مليار دولار" فى سبتمبر 2019.

وارتفعت قيمة الاحتياطى الأجنبى لسلطنة عمان إلى 17.2 مليار دولار كما فى نهاية سبتمبر مرتفعاً من 15.3 مليار دولار عن الفترة نفسها من عام 2018.

وسجلت قيمة الاحتياطى الأجنبى فى البحرين نحو 3.394 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى، مقارنة بــ2.182 مليار دولار فى يونيو 2018.

وفى دولة الإمارات أظهرت بيانات المصرف المركزى، ارتفاع الأصول الاحتياطية من العملات الأجنبية بنسبة 13.45% على أساس سنوى خلال شهر أكتوبر الماضى لتصل إلى 371 مليار درهم "101.02 مليار دولار" خلال شهر أكتوبر الماضى، مقارنة بـ 327 مليار درهم "89.042 مليار دولار" فى شهر أكتوبر 2018.ارتفاع الأصول الاحتياطية فى الإمارات.