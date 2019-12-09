مستثمر بجنوب سيناء: الخط الملاحى "شرم الشيخ - الغردقة" إضافة مهمة للسياحة

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وأوضح مكرم لـ"الخليج 365" أن أهمية الخط الجديد فى اختصار المسافة بين المدينتين، حيث يتم قطعها بحرية فى مدة ساعة ونصف بعد أن كانت تستغرق 8 ساعات عن طريق البر، وبالتالى فهى خطوة هائلة، قائلا: " أى وسيلة نقل سواء برية أو بحرية تربط بين المدن السياحية مكسب لنا".
وأشار رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرة فى شبكات الطرق بين المدن السياحية، خاصة منطقة سيناء والتى شهدت افتتاح طرق جديدة لمدينة شرم الشيخ تتميز بحداثتها ووسعها.
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