شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمر بجنوب سيناء: الخط الملاحى "شرم الشيخ - الغردقة" إضافة مهمة للسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تامر مكرم رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء على أهمية الخط الملاحة الجديد الذى تم تدشينه بين شرم الشيخ والغردقة لربط المدينتين السياحيتين بوقت قياسى، لافتا إلى أن أى إضافة لشبكة الطرق والمواصلات تنعكس ايجابا على القطاع السياحى.

وأوضح مكرم لـ"الخليج 365" أن أهمية الخط الجديد فى اختصار المسافة بين المدينتين، حيث يتم قطعها بحرية فى مدة ساعة ونصف بعد أن كانت تستغرق 8 ساعات عن طريق البر، وبالتالى فهى خطوة هائلة، قائلا: " أى وسيلة نقل سواء برية أو بحرية تربط بين المدن السياحية مكسب لنا".

وأشار رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرة فى شبكات الطرق بين المدن السياحية، خاصة منطقة سيناء والتى شهدت افتتاح طرق جديدة لمدينة شرم الشيخ تتميز بحداثتها ووسعها.