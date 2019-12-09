شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إجراءات تخصيص أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت هيئة أسواق المال عن الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم للمواطنين الكويتيين المشاركين في عملية الاكتتاب العام لـ 50% من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والذي تم تغطيته بنسبة تفوق 850%، وابتداءً من 19 ديسمبر 2019، يمكن لكل مواطن شارك بالاكتتاب معرفة مقدار ما خصص له من أسهم التوزيع ومن فائض الأسهم عبر موقع الشركة الكويتية للمقاصة، وذلك من خلال إدخال الرقم المدني للمكتتب.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" تم توزيع الآسهم المطروحة بالتساوي بعدد 70 سهماً لكل مواطن كويتي مسجل لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية كما في 8 سبتمبر 2019 ومن ثم تم دعوة المواطنين بذات التاريخ لسداد قيمة هذه الأسهم في الفترة التي امتدت من 1 أكتوبر حتى 1 ديسمبر والتي صاحبتها حملة إعلامية توعوية.

وتم توزيع وتخصيص الآسهم عبر خطوتين، في الخطوة الأولى تم توزيع 70 سهماً لكل مواطن كويتي مارس حقه بسداد قيمة الأسهم المخصصة له (أو أقل) وعدد المواطنين الذين مارسوا هذا الحق هو 82,777 كويتي وتم توزيع 5,772,592 من أسهم الطرح عليهم.

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وفي الخطوة الثانية تم تخصيص فائض الأسهم (وهي الأسهم التي لم يتم سداد قيمتها من قبل بعض المواطنين الكويتين المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ في 8 سبتمبر 2019 نتيجة لعدم ممارستهم حقهم بسداد قيمة الآسهم خلال "فترة السداد والاكتتاب في فائض الآسهم") وعددها 94,615,283 سهماً، للمواطنين الذين طلبوا الاكتتاب في فائض الأسهم. وتم تخصيص فائض الأسهم للمكتتبين فيها على أساس النسبة والتناسب بين العدد الإجمالي للأسهم غير المسدد قيمتها "فائض الأسهم" وبين العدد الإجمالي للأسهم المكتتب فيها بالزيادة. وقد بلغ معدل التخصيص 0.11050 أي بنسبة 11.05%.

ولاحتساب عدد الآسهم التي تم تخصيصها من فاض الآسهم يتم ضرب عدد الأسهم الإضافية المطلوبة من المكتتب (أي التي تتجاوز الـ70 سهم) بمعدل التخصيص والناتج هو عدد الأسهم التي تم تخصيصها من فائض الأسهم للمكتتب.

وقالت هيئة أسواق المال الكويتية في وقت سابق إن الاكتتاب العام في حصتها بشركة بورصة الكويت، لصالح المواطنين الكويتيين، تجاوز المعروض بأكثر من 8.5 مرة، وهي آخر مرحلة في خصخصة الشركة.