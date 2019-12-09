شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد» أول شركة طيران تدعم أهداف التنمية المستدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أول شركة طيران تقوم بتمويل مشروع يهدف لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث سيقوم بنك أبوظبي الأول وسوق أبوظبي العالمي شركاء الاتحاد للطيران في المشروع بتوفير قرض مالي يصل إلى 100 مليون يورو (404.2 مليون درهم) لدعم توسعة مجمع الاتحاد المستدام والذي سيتم تخصيصه لطواقم الضيافة في الاتحاد للطيران.

بهذه المناسبة، قال آدم بوقديدة، نائب أول للرئيس لشؤون الخزانة والضريبة والمالية في مجموعة الاتحاد للطيران: «تتوقف عملية تأمين القرض على التحقق الدولي الدقيق والمفصل من بيانات الاستدامة لشركة الطيران».

وأضاف بوقديدة: «نفتخر في الاتحاد للطيران كوننا أول شركة طيران على مستوى العالم وفي دولة الإمارات تحصل على تمويل تجاري يعتمد على التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».

وعن مجمع الاتحاد المستدام قال بوقديدة: «سيوفر لنا التقييم الفرصة لتمويل عقود إيجار طويلة الأمد لمجمع الاتحاد المستدام الواقع في مدينة مصدر بأبوظبي التي تتميز بأنظمة ذكية ومبتكرة.

يذكر أن مجمع الاتحاد المستدام والحاصل على التصنيف البلاتيني بنظام «LEED»، قد استوفى اثنين من متطلبات أهداف التنمية المستدامة ال 17 للأمم المتحدة.

استعانت مجموعة الاتحاد للطيران بمجموعة Sustainalytics وهي مؤسسة مستقلة تقيم أداء الشركات من ناحية البيئة والمجتمع والحوكمة، لمراجعة تمويل التنمية المستدامة للاتحاد، وتأكيد توافقه مع مبادئ سندات الاستدامة للجمعية الدولية لأسواق رأس المال.

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وقال آدم بوقديدة: «إن قرار المراجعة المستقلة لأوراق اعتمادنا لا يوضح وحسب التزامنا بالتنمية المستدامة، بل يضمن لنا أيضًا مزاولة أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف: «لا يعد التمويل الذي حصلنا عليه لهذا المشروع من خلال شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول وسوق أبوظبي العالمي الأول في مجال الطيران العالمي فقط، بل هو أيضًا الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الأمر الذي يبرز التزام الاتحاد للطيران بالابتكار، وقدرة إمارة أبوظبي على تحقيق ذلك.

وقال آندي كيرنز، رئيس دائرة التمويل العالمي للشركات في بنك أبوظبي الأول: «يشرّفنا إدارة قرض الاتحاد للطيران الذي سيكون فاتحة لمزيد من المشاريع التي تخدم أهداف التنمية المستدامة، ونهنئ في بنك أبوظبي الأول شركاءنا الاتحاد للطيران على هذا الإنجاز وعلى قيادتهم لجدول أعمال الأجندة الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي:«نرحب في سوق أبوظبي العالمي بهذه المبادرة، إنه عرض إيجابي للموقّعين الذين يعملون معاً لدعم الآثار الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال التمويل المستدام».

وأضاف: «أعلنا مؤخرًا عن تعاوننا مع الجهات المختصة في الإمارات لتطوير إرشادات التمويل المستدام، ولمواصلة تطوير أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتشجيع فرص الاستثمار الجديدة التي تعزز جودة وعمق الاستثمارات المستدامة في الدولة».

يذكر أن سوق أبوظبي العالمي يلتزم بتطوير مركز ونظام بيئي للتمويل مستدامين ومزدهرين يدعمان تكوين رأس المال كما يدعم إنشاء وإصدار منتجات مبتكرة ما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستدامة.