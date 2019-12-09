بورصة الحجز في مطاعم وسط دبي تصل إلى 3000 درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

حققت حجوازت المطاعم المطلة على برج خليفة قفزات استثنائية في ليلة رأس السنة الميلادية لتتجاوز 3 آلاف درهم للشخص الواحد، وذلك بحسب رصد ل«الخليج» طال عدداً من المطاعم المطلة والمحيطة بمكان الاحتفالات الرئيسي في دبي، والتي تستقطب آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم والذين يتوافدون إلى دبي للمشاركة في أحد أبرز الاحتفالات حول العالم. وأكد عدد من مسؤولي المطاعم أن الأسعار تختلف في نفس المطعم، بحسب مكان الطاولة ومدى الإطلالة التي تتمتع بها بالقرب من برج خليفة الذي من المنتظر أن يعلن عن برنامج عروض الألعاب النارية قريباً. وتبدأ الأسعار لدى المطاعم وحتى المقاهي المطلة على البرج بين 1000 و1500 درهم في الداخل، في حين يصل السعر إلى 2000 درهم في الصف الثاني للطاولات المطلة في الخارج، فيما تسجل لدى بعض المطاعم في الصف الأول للطاولات المطلة على البرج 3000 درهم للشخص. وبدأت الحجوازت مبكراً من بداية الشهر الجاري حيث بدأت تشهد اقبالاً كثيفاً، في حين تستمر فترة الحجوازت حتى اكتمال العدد الكلي للمطعم. وشهدت الحجوزات حضورا خليجيا لافتا، لاسيما من السعودية وعمان.

وباتت فعاليات الاحتفال برأس السنة في برج خليفة أحد أبرز المواقع العالمية التي تحظى بحضور كبير، ويشهد محيط البرج حضوراً يبدأ من ظهيرة يوم 31 ديسمبر، ويستمر حتى ساعات الفجر الأولى من يوم 1 يناير، إذ يشهد الموقع احتفالات مميزة وضخمة وفعاليات متنوعة تقدمها دبي لزوارها من مختلف الجنسيات.