«وول ستريت» تركز أنظارها على مفاوضات واشنطن وبكين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد:بنيمين زرزور

تتجه كافة الأنظار في وول ستريت هذا الأسبوع إلى اتفاق محتمل بين بكين وواشنطن بشرت به مصادر الجانبين مراراً ولم ير النور حتى الآن.

ورغم وجود عوامل أخرى تؤثر تقليدياً في تداولات الأسهم ومنها الاجتماع الدوري للجنة الأسواق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفدرالي، وتقرير التضخم في أسعار المستهلكين، إلا أن أهميتها تراجعت للمرتبة الثانية تاركة الأفضلية لاتفاق التجارة الجزئي الذي بات قاب قوسين أو أدنى. وتزداد أهمية خبر الاتفاق مع اقتراب موعد فرض تعرفة جمركية أمريكية على سلع صينية بقيمة 156 مليار دولار بدءاً من يوم الأحد 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

يرجح المحللون تأجيل موعد فرض التعرفة الجديدة في حال سارت المفاوضات على ما يرام، وهو المرجح حتى الآن، لكن مفاجآت الرئيس ترامب لا تنتهي ولا يؤمن جانبها. فقد سبق أن ألمح إلى أنه يفضل تأجيل إبرام اتفاق مع الصين إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية، كما أنه هدد قبل يومين بفرض تعرفة على السلع الأرجنتينية والبرازيلية والفرنسية، في نهج بات واضحاً ومفيداً له شخصياً حيث تمكن من دفع خصومه لتقديم تنازلات.

ويقول جيمس بوسلين رئيس قسم الاستثمارات الاستراتيجية في شركة «ليوتولد جروب»:«الاتفاق التجاري هو الخبر الأهم هذا الأسبوع، ولا أعتقد أن ترامب سوف يزيد التعرفة الجمركية على السلع الصينية وسوف يجد مبرراً لتأجيلها. لكنه الشخص الذي لا يمكن التنبؤ بما يقدم عليه، وقد لا يقتصر الأمر على التعرفة الجمركية ومن المحتمل أن تكون هناك مفاجآت».

وفي خطوة إيجابية ترجح قرب التوصل إلى اتفاق، ألغت الصين التعرفة الجمركية المفروضة على بعض السلع الزراعية الأمريكية يوم الجمعة الماضي، كما أشار بعض المسؤولين الأمريكيين إلى أن المفاوضات تسير بشكل جيد.

لكن تأجيل التعرفة الأمريكية يطرح سؤالاً مهماً حول طول فترة التأجيل من بين أسئلة أخرى مهمة منها فصل النزاعات التجارية عن القضايا الاستراتيجية، ما قد يجعل بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية يميلون أكثر نحو عدم توقيع اتفاق جزئي سريع. وبما أن الجولة الجديدة من التعرفة سوف تشمل سلع المستهلكين فإنها تثير قلقاً حول مدى تأثر المواطن الأمريكي بها وبالتالي تأثيرها في الاقتصاد الذي يعتبر إنفاق المستهلك محرك نموه الأساسي.

على صعيد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لا يترقب السوق الكثير من النتائج المهمة لأن المجلس لن يحرك ساكناً فيما يتعلق بأسعار الفائدة رغم أن تقرير الوظائف القوي قد يدفع بعض أعضاء المجلس لتغيير موقفهم. لكن المجلس يواجه مشكلة في معالجة ارتفاع معدلات الاقتراض السريع «الريبو» رغم تدخل المجلس الفوري وضخ المزيد من السيولة. وقد يشهد السوق شحاً في السيولة نظراً لحرص البنوك في نهاية العام على خفض الإقراض للحفاظ على موازين ختامية معافاة.

وتلعب مجموعة من العوامل في تحفيز معدلات التضخم أهمها وآخرها تقرير الوظائف ومعدلات البطالة وانتعاش النمو وأداء القطاع الصناعي. وقد نشهد ارتفاع معدلات التضخم في أسعار المستهلكين هذا الأسبوع إلى حدود 2.5% بدلاً من 2.3% المعلن رسمياً حتى الآن.