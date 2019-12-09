الإمارات في «سهولة الأعمال».. 61 قفزة في 10 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:فاروق فياض

حققت دولة الإمارات قفزة قوية في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال خلال السنوات العشر الماضية بعدما كانت في المرتبة 77 عالمياً العام 2009 لتتقدم الى المركز 16 عالمياً للعام الجاري 2019 محققة 61 قفزة في 10 سنوات، بحسب عبدالله ناصر لوتاه مدير عام «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء».

أضاف لوتاه: نسعى إلى تعزيز الشراكة مع «البنك الدولي» لتحقيق مراتب متقدمة على صعيد سهولة أنشطة الأعمال، ونطمح لأن تكون الإمارات الأولى عالمياً بحسب تقرير البنك الدولي، بالاستناد إلى تقليل الوقت والإجراءات في ممارسة الأعمال، حيث تمكنت الإمارات من إجراء إصلاحات تنظيمية وتشريعية تراوحت بين 35 - 40 منظومة تشريعية وقانونية خلال العقد الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دبي للإعلان عن أجندة الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، والذي سيعقد بدبي خلال الفترة من 10 ولغاية 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، برعاية من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، حيث ستنظم الهيئة فعاليات المنتدى، بالتعاون مع «البنك الدولي».

الفرص والتحديات

يناقش الاجتماع الفرص والتحديات التي تواجه عملية بناء وتحسين القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال والمراحل الأساسية التي تمر بها كافة المنشآت الاقتصادية، وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الممتلكات والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

ويشارك في الاجتماع أكثر من 350 خبيراً اقتصادياً يمثلون أكثر من 30 دولة من المعنيين بممارسة أنشطة الأعمال، في دول قارة إفريقيا وجنوب الصحراء، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول قارة آسيا.

وتتضمن أجندة الاجتماع الذي تستضيفه دولة الإمارات، أكثر من 20 ورشة عمل وخمس جلسات حوارية، كما يتخلله أيضاً خمس زيارات ميدانية، والعديد من المحاضرات والجلسات النقاشية الهادفة لتوفير منصة معرفية مثالية ومتكاملة لتبادل لأفكار وتعزيز الخبرات وبناء القدرات التقنية للشركاء؛ لتمكينهم من فهم مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وتقرير المرأة والأعمال والقانون، وآليات تطوير وتحسين منهجية التقارير والتصنيفات ضمن مختلف المحاور.

الاجتماع الثالث

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وقال عبدالله ناصر لوتاه: «تعد استضافة دولة الإمارات للاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي تتويجاً للإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الدولة في هذا المجال، وتأكيداً على مكانتها كوجهة عالمية لقادة الأعمال والاقتصاد، والشركاء والمؤسسات.

وأضاف: «اختيار شركائنا في البنك الدولي عقد اجتماعات رفيعة المستوى في دولة الإمارات هو تأكيد على مكانتها إقليمياً وعالمياً كبيئة حاضنة ووجهة مثالية جاذبة للأعمال، تتوفر فيها كافة المقومات والأنظمة والتشريعات والحوافز التي تضمن نمو وازدهار قطاعات الأعمال، وهي أيضاً نقلة نوعية للمضي في جهودنا؛ لتحقيق رؤية الإمارات 2021، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030».

وتم إطلاق تقرير ممارسة الأعمال 2020 في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ويظهر التقرير تنامياً ملحوظاً في خبرات التحسينات في منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا؛ حيث حققت الأنظمة الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 57 من التحسينات صديقة الأعمال.

190 اقتصاداً

يوفر تقرير ممارسة الأعمال مقاييس موضوعية للوائح الأعمال وتطبيقها عبر 190 اقتصاداً ومدينة مختارة على المستوى دون الإقليمي والإقليمي. تم إطلاقه عام 2002، وينظر في الشركات المحلية الصغيرة، والمتوسطة، ويقيس اللوائح المطبقة عليها خلال دورة حياتها.



برنامج عمل معرفي



سيقوم الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بالتنسيق مع فريق البنك الدولي ووزارة المالية، بإعداد برنامج عمل معرفي وشامل، يضم تجارب وإنجازات أعضاء الفريق الذي يشمل 18 جهة اتحادية ومحلية، تترأسها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعضوية كل من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة البنية التحتية والتطوير، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للجمارك، والهيئة الاتحادية للضرائب، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وهيئة الأوراق المالية والسلع، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك - دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، واقتصادية دبي، ودبي التجارية، وبلدية دبي. ويعتبر الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ملتقى سنوياً رفيع المستوى يجمع صانعي السياسات والخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد وأنشطة الأعمال، لمناقشة الفرص وبحث الخطط الخاصة بريادة الأعمال في دولهم، حيث يحرص المشاركون فيه على تبادل الخبرات والممارسات مع نظرائهم في المجالات المختلفة، وذلك بحضور فريق الخدمات الاستشارية لمناخات الاستثمار التابع للبنك الدولي، والذي يقدم بدوره العديد من الخدمات الإرشادية لكافة المشاركين والشركاء المقبلين على تطوير القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال في بلدان دول المنطقة.