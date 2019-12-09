محطة أبوظبي تستقبل ثمانية آلاف سائح في يوم واحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استقبلت محطة أبوظبي للسفن السياحية، التابعة لموانئ أبوظبي، أمس الأحد، السفينة السياحية العملاقة «بليسيما» المملوكة لشركة الملاحة البحرية الشهيرة «إم إس سي كروزس» قادمة من دبي، في أول زيارة لها للمنطقة.

وتزامن وصول السفينة مع استقبال المحطة لسفينتين سياحيتين أخريين في واحد من أكثر أيام الموسم السياحي 2019-2020 ازدحاماً، مع وصول أكثر من 8 آلاف زائر في يوم واحد.

ورست السفينتان «أزمارا كويست»، و«إم إس نوتيكا»، مع «بليسيما» معاً في محطة أبوظبي للسفن السياحية. ويبلغ طول كل من السفينتين حوالي 181 متراً، وتضم كل منهما 11 طابقاً، ويمكن للسفينة «أزمارا كويست» أن تستوعب ما يصل إلى 686 مسافراً، في حين تصل سعة «إم إس نوتيكا» إلى 824 مسافراً.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي إن وصول السفينة العملاقة «بليسيما» يبرز أهمية محطة أبوظبي للسفن السياحية، ويلقي الضوء على مرافقها المتطورة وخدماتها عالمية المستوى التي توفر تجربة سفر مميزة لمشغلي الرحلات البحرية والزوار من مختلف أنحاء العالم، وتعزز مكانة أبوظبي على خارطة الرحلات البحرية.

وأضاف: «نفخر باختيار «إم إس سي كروزز» لإمارة أبوظبي لتكون إحدى محطات موسم الشتاء الأول لهذه السفينة المتطورة، ما يعكس الشراكة الاستراتيجية القوية بين موانئ أبوظبي وهذه الشركة العالمية». واحتفاء بالرحلة الأولى للسفينة «بليسيما» إلى محطة أبوظبي للسفن السياحية، جاء على متنها جياني أونوراتو الرئيس التنفيذي لشركة «إم إس سي كروزس»، وشارك في الاحتفال الذي شهد تبادل اللوحات التذكارية.