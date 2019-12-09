مركز عمليات وفرع جديد لـ «بنك الفجيرة» في العين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين:”الخليج 365”



نقل بنك الفجيرة الوطني فرعه في العين إلى مبنى «رويال» في شارع زايد بن سلطان، ضمن مساعي توفير خدمة ملائمة للعملاء في العين والدولة ككل، وهي تعقب إعلان البنك الأخير عن نقل فرع الشارقة مع تركيزه على تلبية احتياجات العملاء المتغيرة في مختلف المناطق الجغرافية.

وسيتم التركيز بشكل خاص على المؤسسات المزدهرة في العين حيث سيقدم بنك الفجيرة الوطني من خلال فرعه الجديد الدعم اللازم للعملاء ويلبي الاحتياجات المالية للشركات عبر مجموعة متنوعة من الخدمات التي تشمل حلول التمويل التقليدية والحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. إضافة الى ذلك، سيضع الفرع الجديد مجموعة خدمات شاملة بمتناول قاعدة عملائه المتنامية من الأفراد بحيث يقدم لهم تجربة استثنائية.

وقال فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: «تندرج هذه الخطوة في إطار التزام بنك الفجيرة الوطني الراسخ بتوفير تجربة لا تضاهى لعملائه، وكذلك استراتيجيته الهادفة الى تعزيز العلاقة مع العملاء والارتقاء بتجربتهم على مستوى الدولة ككلّ. ويعدّ الفرع الجديد في مدينة العين خير دليل على جهود البنك المتواصلة نحو توفير خدمة استثنائية لعملائه فيما يستمر في ترسيخ مكانته كالبنك المفضّل في الإمارات لتلبية الاحتياجات المالية والمهنية والشخصية للعملاء».

يشار إلى أنّ لبنك الفجيرة الوطني 18 فرعاً في الإمارات بما في ذلك وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي، ويمتدّ الفرع الجديد على مساحة تناهز ال2500 متر مربّع حيث سيوفر خدمات إلكترونية متاحة على مدار الساعة.