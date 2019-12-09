«غرفة الشارقة» تُعرف أعضاءها بمصطلحات التجارة الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أمس دورة تدريبية حول شروط ومصطلحات التجارة الدولية «Incoterms 2020» بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية بالإمارات ومعهد لندن للأعمال المصرفية والتمويل، استهدفت أعضاء ومنتسبي الغرفة من مديري المبيعات والمشتريات والوكلاء ووسطاء الجمارك وشركات النقل ومتخصصي الائتمان والمستشارين التجاريين والمصرفيين الدوليين والمحامين.

ويأتي تنظيم الدورة التي قدمها بوب روناي عضو فريق الصياغة لمصطلحات التجارة الدولية 2020، انطلاقاً من حرص «غرفة الشارقة» على تعزيز ثقافة مجتمع الأعمال وأعضائها، بمصطلحات وقواعد التجارة الدولية، وإطلاعهم على آخر التحديثات الجديدة وشروط التجارة الدولية التي أطلقتها غرفة التجارة الدولية مؤخراً، والتي سيسري استخدامها على مدار العشر سنوات المقبلة.

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وحضر فعاليات الدورة التي أقيمت في مقر الغرفة، محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بالغرفة عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية في الإمارات، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة وممثلين عن مختلف القطاعات الصناعية والتجارية في إمارة الشارقة.

وأعرب محمد أمين العوضي، عن تقديره وشكره لغرفة التجارة الدولية بالإمارات ومعهد لندن للأعمال المصرفية والتمويل، على تعاونهم المثمر في وضع الإصدار الجديد لمصطلحات التجارة الدولية 2020 بين يدي أعضاء الغرفة من القطاع الخاص، وتعريفهم بأحدث المستجدات التي تمارس دولياً في تنظيم الحركة التجارية.

وأشارت فاطمة خليفة المقرب، إلى الدور الذي تقوم به غرفة التجارة الدولية في الإمارات في خدمة مجتمع الأعمال المحلي والإسهام في تسهيل أعمال الشركات بالدولة وتعاملاتهم مع نظرائهم من مختلف دول العالم من خلال تسليط الضوء على الشروط الجديدة للتجارة الدولية 2020 والتي تتضمن إجراءات متطورة تعمل على تسريع حركة التبادل التجاري عبر القارات، مما يضاعف من معدلات التعاون التجاري الدولي ويعزز في الوقت ذاته الضمانات والثقة أثناء إجراء المعاملات على أرض الواقع.

وفي ختام الدورة تسلم المشاركون في الدورة التدريبية، شهادات «PDU»من معهد لندن للأعمال المصرفية والمالية.