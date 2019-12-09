شكرا لقرائتكم خبر عن «أليتاليا» تدرس التحول إلى «ستار» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرس شركة الخطوط الجوية الإيطالية «أليتاليا» الانضمام لتحالف «ستار» الذي يضم 26 شركة، بينها لوفتهانزا الألمانية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أمس.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء أن من شأن تحول «أليتاليا» من تحالف «سكاي تيم» الذي تقوده «دلتا إير لاينز» إلى تحالف «ستار» أن يعزز تعاونها مع لوفتهانزا، التي تعد مستثمراً محتملاً في الشركة الإيطالية.(د ب أ)

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