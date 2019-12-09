1.6 مليـار رهـونـات عقاريـة فـي دبـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من ملياري درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 102 مبايعة بقيمة 400 مليون درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 200 مليون درهم و 90 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 200 مليون درهم.

وسجلت الرهون 1.6 مليار درهم منها 18 رهن أراض بقيمة 1.1 مليار درهم و 34 رهن فلل وشقق بقيمة 500 مليون درهم.

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وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 112.8 مليون درهم في منطقة جزر العالم، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة جبل على الصناعية الأولى.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 21 مليون درهم، وتلتها منطقة البدع بتسجيلها مبايعة بقيمة مليوني درهم، وثالثة في جبل علي الصناعية الأولى بتسجيلها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.

أما في ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 16 مليون درهم بمنطقة جميرا الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم، وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 17 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم.