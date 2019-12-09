الروبوتات تهدد 6 ملايين موظف في أسواق المال العالمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت وكالة أنباء «بلومبيرج» أن الروبوتات (الإنسان الآلي) حلت محل آلاف العاملين بالوظائف الروتينية داخل بورصة «وول ستريت» بمدينة نيويورك، مشيرة إلى أنه قد بدأ الاستعانة بها لتحل محل العاملين في المناصب ذات الأجور المرتفعة.

وأكد ماركوس لوبيز دي برادو، الأستاذ بجامعة كورنيل الأمريكية والرئيس السابق لقسم تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي بشركة «أيه.كيو.آر كابيتال مانجمنت» لإدارة الاستثمارات، هذا الأمر خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة الماضي حول تأثير الذكاء الاصطناعي على أسواق المال والوظائف.

وقال دي برادو إن استخدام الخوارزميات في الأسواق الإلكترونية ساهم في إنجاز وظائف عشرات الآلاف من المتعاملين في جميع أنحاء العالم بنظام التشغيل الآلي.

وقد حلت الروبوتات محل الأشخاص المسؤولين عن وظيفة وضع الأسعار وكذلك وظيفة تقييم المخاطر وإنشاء المحافظ الاستثمارية.

وأضاف دي برادو أن توظيف الروبوتات في المجال المالي يؤدي إلى ظهور عدد من التحديات لنحو 6 ملايين شخص يعملون في قطاع التمويل والتأمين، حيث سيفقد الكثير منهم وظائفهم - ليس بالضرورة بسبب استبدالهم بالآلات، ولكن بسبب عدم تدريبهم على العمل إلى جانب الخوارزميات.

وخلال جلسة الاستماع التي استمرت حوالي ساعتين، استفسر أعضاء اللجنة من الخبراء عن التحيز العنصري والتحيز الخاص بالنوع في الذكاء الاصطناعي، والتنافس بالنسبة للعاملين في مجال التكنولوجيا من ذوي المهارات العالية، فضلاً عن التحديات التي تواجه تنظيم الأسواق المالية التي تزداد تعقيداً والقائمة على توافر البيانات.

(د ب أ)