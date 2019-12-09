شراكة بين «المشاريع الألمانية الخليجية» و«دوسان» الكورية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «دوسان إنفراكور» المتخصصة في صناعة آلات البناء والتي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها، عن تعيين شركة المشاريع الألمانية الخليجية بمقرها الكائن في إمارة الشارقة موزعاً معتمداً لها في دولة الإمارات.

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وبموجب الصفقة تصبح شركة المشاريع الألمانية الخليجية الوكيل الرسمي بدولة الإمارات للمعدات الثقيلة من شركة «دوسان إنفراكور»، مما يمكنها من إجراء عمليات البيع، وتوفير قطع الغيار وخدمات الدعم والصيانة للحفارات والشيولات وشاحنات النقل المفصلية من شركة دوسان.

ووقع اتفاقية التوزيع الاستراتيجية صلاح بوخاطر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة بوخاطر، وجونجسيون آهن، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «دوسان إنفراكور». كما تمت الصفقة بحضور إدارة قسم مجموعة الآليات الثقيلة في شركة «دوسان إنفراكور» إلى جانب أيمن أحمد، رئيس العمليات في مجموعة بوخاطر، ومن شركة المشاريع الألمانية الخليجية كل من أحمد سويد، مدير قسم معدات البناء، وفاتن محمد، مدير وحدة الأعمال في قسم خدمات قطع الغيار والتوريدات الصناعية، وإبراهيم عميرة، مدير خدمات ما بعد البيع، وآر. برابو، مدير قسم المالية والموارد البشرية.

وقال صلاح بو خاطر: «تفخر مجموعة بوخاطر بشراكتها مع شركة دوسان للصناعات الثقيلة وآلات البناء وجلب خبرتهم الممتدة لنحو 123 عاماً في مجال المعدات الثقيلة إلى منطقة الشرق الأوسط».