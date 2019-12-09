شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد برنامج تسهيلات ائتمانية لساحل العاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق صندوق النقد الدولي على صرف فوري لقرض بقيمة 4. 133 مليون دولار لساحل العاج «كوت ديفوار»، بعد مراجعته السادسة للأداء الاقتصادي للبلاد، وتمديده لبرنامجه للتسهيلات الائتمانية لمدة عام.

ونقلت وكالة بلومبيرج، يوم السبت، عن الصندوق أن نسبة النمو المتوقعة في البلاد 5. 7% في 2020.

ومن المتوقع أن يتماشى عجز الموازنة مع هدف الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا والبالغ 3% من إجمالي الناتج المحلي لهذا العام.

(د ب أ)

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