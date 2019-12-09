شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شركات تعزز التوطين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عززت 3 شركات محلية من كوادرها الوطنية، وأعلنت «إمباور»، أن عدد الموظفين لديها يبلغ 750 موظفاً وأن 40% من المواطنين يعملون بالإدارات العليا و33% بالقيادات المتوسطة والإدارية. فيما كشفت تعاونية الاتحاد أن نسبة التوطين فيها بلغت 37% حتى نهاية نوفمبر، حيث بلغ عدد الموظفين المواطنين 423 موظفاً. وافتتحت «دلسكو» مركز عملياتها الجديد في رأس الخيمة، والذي ستتم إدارته عن بعد من قبل فريق عمل يضم 30 من الكوادر النسائية المواطنة.

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