شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 8 - 12 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 8-12-2019.

إيقاف تداول 10 شركات

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، المصرية لتطوير صناعة البناء، مطاحن مصر الوسطى، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، بلتون المالية القابضة، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المهندس للتأمين، مطاحن وسط وغرب الدلتا، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 691.196 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 427.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.992 مليار جنيه، -بعد تنفيذ طرح راميدا- عبر تنفيذ 13.9 ألف عملية لعدد 161 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 24.46% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 68.75%، والعرب على 6.78% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 81.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 18.23%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 880.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 248.6 مليون جنيه، 163.1 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 390.3 مليون جنيه، 75 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13493 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1954 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 16038 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 5034 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 523 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1372 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.53% ليغلق عند عند مستوى 489 نقطة.

وارتفعت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 76 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بسعر إغلاق 5.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 43.980 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%

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- الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى بسعر إغلاق 9.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.88%

- مطاحن مصر الوسطى بسعر إغلاق 29.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.57%

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 5.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.77%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بسعر إغلاق 22 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.98%

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 110.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.75%

- المصرية لتطوير صناعة البناء بسعر إغلاق 2.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.39%

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.78%

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 10.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.11%