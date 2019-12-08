شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة السياحة: رفض مد فترة توثيق عقود الشركات منعا للارتباك برحلات العمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مطلعة بغرفة شركات السياحة، أن الغرفة نقلت رغبة عدد من شركات السياحة بمد الفترة الزمنية المخصصة، لتوثيق عقود الشركات وتسجيلها على بوابة العمرة، مشيرة إلى أن الوزارة أكدت التزامها بالضوابط التى تم وضعها وإخطار الشركات مبكرًا بها حفاظا على الموسم وحتى لا يحدث ارتباك فى الرحلات.

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وأشارت المصادر إلى أن الغرفة بحثت فى الطلبات المقدمة من الشركات لفتح باب التوثيق، والتى ذكر البعض فى هذه الطلبات أن السلطات السعودية ألغت شرط الحصول على ترخيص "الاياتا"، كشرط أساسى لتنظيم رحلات العمرة، وهو منافى للحقيقة تماما خاصة وان السلطات السعودية لم تلغى كود الاياتا، والذى يعد شرطا أساسيا لتنظيم رحلات العمرة منذ سنوات ولازال قائما.

وأوضحت المصادر أن هذا الشرط مهم للغاية ويحافظ على كيانات شركات السياحة والسماح لها فقط بتنظيم الرحلات مما أوقف العمل غير القانونى لجهات عديدة فى تنظيم العمرة والنيل من حقوق الشركات، وأشارت إلى أن التنظيم المكبر ووضع الضوابط للموسم قبل انطلاقه يحافظ على انتظام الرحلات ومن الارتباك الذى ينال من مصداقية شركات السياحة، وشددت على أن الغرفة والوزارة يبذلان أقصى جهد لتحقيق صالح شركات السياحة وراحة المعتمرين.