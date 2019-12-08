شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع..و"السعودية" تحقق أعلى مكاسبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 2.44%، ليسجل أعلى مكاسبه بأكثر من عام، فى ظل ترقب إدراج أرامكو السعودية، وواصلت مؤشرات بورصة الكويت صعودها للجلسة الثالثة على التوالى، ودفع قطاع البنوك التجارية المؤشر العام لبورصة البحرين للمنطقة الخضراء، لتواصل صعودها للجلسة السادسة على التوالى، فيما حول قطاع البنوك بورصة دبى للمنطقة الحمراء.

بورصة دبى

تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% خاسرا 0.82 نقطة ليغلق عند مستوى 2693.89 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 200.6 مليون سهم محققة ما قيمته 190.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 2863 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 22 سهما، وانخفضت 7 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وتراجع قطاع البنوك ببورصة دبى بنسبة 1.81%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 5.80%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.38%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.24%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.19%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.55%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.34%، فقطاع النقل بنسبة 0.03%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 14.40%، ثم سهم شركة دى إكس بى انترتيمنتس بنسبة 6.90%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 2.09%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 1.18%.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحا 2.12 نقطة ليغلق عند مستوى 1549.43 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 6.3 مليون سهم بقيمة 2 مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 8.91% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.32%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.38% مدفوعا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.50%.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.42%.

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بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود قطاعى النفط والغاز والبنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% رابحا 35.89 نقطة ليغلق عند مستوى 6074.24 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.78% رابحاً 51.75 نقطة ليغلق عند مستوى 6707.46 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% رابحاً 3.02 نقطة ليغلق عند مستوى 4826.35 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 243.7 مليون سهم بقيمة 35.8 مليون دينار كويتى عبر 7985 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 2.51%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.74%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.67%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%.

وجاء سهم "شركة الديرة القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.88%، تليه الشركة الخليجية للاستثمار البترولى بنسبة 10.81%، ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.20% ثم الشركة الدولية للمنتجعات بنسبة 9.09%، ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 6.46%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.44% رابحا 193.23 نقطة ليغلق عند مستوى 8098.74 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 6.63% خاسرا 436.37 نقطة ليغلق عند مستوى 6142.40 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 129.8 مليون سهم بقيمة 3.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 166 شركة، فيما تراجعت 16 شركة.

وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الطاقة بنسبة 3.53%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.36%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.86%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.76%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.68%.